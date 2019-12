La Fondation pour l’Egalité des Chances en Afrique est une organisation philanthropique, créée par l’entrepreneur Mohamed Ould Bouamatou et deux avocats européens spécialisés dans la défense des droits de l’Homme. Elle soutient les projets à but non lucratif afin notamment de renforcer en Afrique l’Etat de droit et la démocratie.

« Seuls les Africains peuvent mettre un terme à la corruption qui sévit dans leurs pays. Les Etats Unis travailleront aux côtés des gouvernements qui prendront des mesures pour lutter contre les financements illicites et promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et l’Etat de droit », a affirmé en juillet 2015, Barack Obama, lors d’une visite au Kenya.

Un mois plus tard, comme pour répondre à l’appel du président américain, l’entrepreneur mauritanien Mohamed Ould Bouamatou créait la Fondation pour l’Egalité des Chances avec l’aide de Me Georges Henri Beauthier et de Me William Bourdon.

Mohamed Ould Bouamatou soutient les ONG

Démocratiser l’Afrique, un continent gangréné par la corruption, voilà l’un des objectifs de la Fondation pour l’égalité des chances. Pour réaliser cette noble ambition, la fondation met son énergie et ses compétences dans la formation des cadres, des juristes ou encore des médecins du continent. En le faisant, elle s’assure que les acteurs de la société civile pourront constituer une digue assez solide contre la mauvaise gouvernance et la corruption promue hélas par les dirigeants africains.

La Fondation pour l’Egalité des Chances en Afrique soutient aussi et surtout tout projet en faveur de l’Etat de droit, de l’égalité des chances par l’éducation, la justice, la santé, la culture ou encore de la transparence de la vie publique. Raison pour laquelle, elle apporte son appui financier aux organisations non gouvernementales comme Human Right Watch et des associations de lutte pour les libertés telles que la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF).

Qualifié de « George Soros africain », Mohamed Ould Bouamatou n’hésite pas non plus à soutenir les leaders politiques partout en Afrique. C’est dans ce cadre que le philanthrope Bouamatou a appuyé, depuis l’exil, les actions de l’opposition mauritanienne contre le pouvoir de Mohamed Ould Abdel Azziz.

La Fondation, une aide plutôt qu’un ennemi du pouvoir

Aujourd’hui, le dictateur n’est plus au pouvoir. C’est Mohamed Ould Ghazouani qui préside désormais aux destinées de la Mauritanie. Ce haut fonctionnaire de l’armée, quoiqu’issu du système, est en train de mener une rupture pour mettre son pays sur les rails d’un Etat de droit.

C’est un contexte politique dont a toujours rêvé la Fondation pour l’Egalité des Chances en Afrique. A présent, elle pourra agir davantage sur le terrain pour la défense des droits de l’Homme et la transparence de la vie publique. Au lieu d’être l’ennemi du pouvoir, la fondation devrait donc être une précieuse aide.

