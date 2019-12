Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a reçu, jeudi à son bureau à Nouakchott, M. Anthony Ohemeng Boamah. Coordinateur du système des Nations Unies en Mauritanie.

Au cours de la rencontre, qui s’est déroulée en présence du directeur par intérim des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Ahmed Ould Ould Mahmouden, les deux parties ont abordé les relations de coopération existant entre notre pays et cette organisation et des questions d’intérêt commun.