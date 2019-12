Des infrastructures, réalisées dans le cadre du plan de rénovation et de modernisation de la ville de Tintane au Hodh El Gharbi, ont été inaugurées, samedi, dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l’indépendance nationale, par les secrétaires généraux des ministères des affaires islamiques et de l’enseignement originel, de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et de l’emploi, de la jeunesse et des sports, respectivement, MM.I drissa Kebé, Diagana Issaka et Mohamed Ould Abdi, en présence du wali du Hodh El Gharbi, M.Diallo Oumar Amadou.

Il s’agit d’une grande mosquée dénommée ‘’Jamea le roi Selamane Ibn Abdel Aziz’’, bâtie sur superficie 3025 m2 et comprend une grande salle pour la prière d’une capacité de 2500 places, en plus d’une mahadra, d’un logement de l’Imam, des toilettes et des robinets pout les ablutions pour coût global de 34183694 MRU, d’un stade municipal pouvant accueillir 1000 spectateurs et comprenant un terrain de football et un bâtiment de riz de chaussée de 670m2 et abritant deux salles d’entrainement, deux autres pour le changement des habits et une pour le traitement des malades, trois bureaux et des latrines pour un financement de l’ordre de 20183694 MRU et une école fondamentale pour une superficie de 847 m2 et comprenant huit salles de classe, un bureau pour l’administration, un logement pour le gardien et des latrines pour un coût total de 8489110 MRU

Les secrétaires généraux ont, par la suite, supervisé le démarrage de la 2ème phase de la composante eau potable et qui comporte la réalisation et l’équipement de trois puis artésiens pour une capacité de pompage de 54,4 m3, un réservoir d’eau d’une longueur de 20m et un branchement de 50km pour les quartiers en cours de fiabilisation, en plus du lancement d’une extension du réseau électrique de 5km pour établir la liaison entre les ouvrages hydriques et permettre aux habitants du quartier ‘’Agnane’’ l’accès au service de l’électricité.

Le coût global du projet est de l’ordre de 32000000 MRU.

S’exprimant pour l’occasion, le directeur général de la fondation de rénovation et de modernisation de la ville de Tintane, M. Mohamed El Moctar Ould Mohamed Lehbib, a passé en revue les réalisations accomplies pour son établissement afin de mettre un terme à la souffrance des populations victimes des inondations de 2007, comme la viabilisation de la zone d’accueil, la réalisation d’un nouveau de lotissement pour la nouvelle ville, la distribution de 9000 parcelles, la construction des routes bitumées, la réalisation des réseaux d’eau et d’électricité et la construction de 33 sièges pour les services publics dont 10 écoles fondamentales, un lycée, une inspection de l’éducation nationale, deux centres de santé, une grande mosquée centrale, trois autres mosquées, un tribunal, le siège de la municipalité, des bureaux et la résidence pour le hakem ainsi des sièges pour les services sécuritaires, un marché municipal et une gare routière.

Il a remercié, pour l’occasion, le Royaume d’Arabie Saoudite pour son soutien au programme de développement de Tintane et les autorités locales leur collaboration ayant permis la réalisation réussie de ces infrastructures.

Pour sa part, le maire de Tintane, M. Mohamed El Moctar Ould Mohamed Tourad, il a exprimé la satisfaction des habitants de sa commune pour les réalisations accomplies pour la rénovation de la ville et plaidé pour davantage d’infrastructures dans les autres quartiers de la ville.