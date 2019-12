La 15e réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’initiative «5+5 Défense» s’est tenue jeudi à Rome avec la participation du Maroc. Le Maroc a été représenté à cette réunion, tenue sous la présidence de la Libye, par l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Bella, et une délégation de l’Administration de la Défense nationale et de l’État-Major général des Forces Armées Royales.

Créée en 2004, l’Initiative «5+5 Défense» regroupe cinq pays européens (Espagne, France, Italie, Malte et Portugal) et les cinq pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie et Tunisie).

Elle se propose de renforcer la coopération entre les États membres à travers la promotion de l’action commune et des compétences entre leurs forces armées respectives et l’échange d’expériences et d’expertises. L’objectif de cette initiative est également d’offrir un espace d’échange et de concertation entre les pays membres sur les questions de sécurité dans la Zone de la Méditerranée occidentale.

