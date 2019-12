La Mauritanie et la France ont signé vendredi deux accords de subventions destinées au financement du projet d’appui au développement économique local et aux initiatives communales dans les deux Hodhs et du projet d’appui à la cellule Partenariat Public-Privé (PPP).

Mauritanie/France : Signature d’importants accords de subventions

Nouakchott par : Bakari Guèye

La Mauritanie et la France ont signé vendredi deux accords de subventions destinées au financement du projet d’appui au développement économique local et aux initiatives communales dans les deux Hodhs et du projet d’appui à la cellule Partenariat Public-Privé (PPP).

Les deux accords ont été signés, côté Mauritanien, Cheikh El-Kébir Moulay Taher, Ministre de l’Economie et de l’Industrie, et, côté Français, par SEM. Robert Moullié, Ambassadeur de France en Mauritanie, ainsi que par SEM. Antoine Peigney, directeur du Département Santé à l’Agence Française d’expertise technique internationale et en présence de M. Lionel Yondo, Directeur de l’Agence Française de Développement.

Le premier financement porte sur un montant d’environ 410.000.000 d’ouguiya MRU soit l’équivalent de 10.000.000 d’euros permettra aux communes de mettre en œuvre, sur leur territoire, des stratégies de développement pertinentes cohérentes au niveau local et régional inclusives et concertées avec les acteurs locaux en plus de la réduction de la vulnérabilité économique et sociale des ménages ruraux.

Le second est de 16.228.000 d’ouguiya MRU soit l’équivalent de 395.806 euros a pour objectif global d’appuyer la cellule partenariat public-privé et d’accompagner et de former la nouvelle équipe aux outils PPP et de les appuyer dans la mise en place de leur offre de service afin de favoriser le développement de projets PPP transparents, durables et soutenables en Mauritanie.

Le Ministre de l’Économie et de l’Industrie, M. Cheikh El-Kébir Moulay Taher, a déclaré dans un discours pour la circonstance que ces projets s’inscrivent dans les axes prioritaires de l’Alliance Sahel et le programme d’investissement public du G5-Sahel et bénéficieront à environ 700.000 personnes réparties dans 58 municipalités. Ces projets permettront de renforcer les capacités des municipalités dans la préparation de stratégies de développement, d’améliorer la gouvernance, de promouvoir la décentralisation, de valoriser les ressources locales, l’exploitation durable des ressources naturelles et de créer de nombreux établissements sanitaires et d’éducatifs.

Ils seront a mis en œuvre selon une approche participative qui accorde une place particulière aux ONG.

Le Ministre a ajouté que le lancement de ces projets vient soutenir les efforts du gouvernement en vue de créer un noyau de développement dans les zones ciblées dans le cadre d’un plan de décollage économique et social dans les deux Hodh.

Dans ces zones seront mise en œuvre d’importants projets d’infrastructures qui incluent les routes, l’énergie, l’eau et la santé, conformément aux promesses du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Ces promesses se refléteront dans une succession de plans sectoriels inclus dans le programme gouvernemental du Premier Ministre, M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya.

Pour sa part, SEM l’Ambassadeur de France en Mauritanie, M. Rober Moullié, a affirmé que la France et la Mauritanie œuvrent ensemble depuis plusieurs années dans le domaine de la décentralisation par rapport au processus national d’une part, et d’autre part, au niveau des collectivités locales et de la maîtrise d’ouvrage.

Il a ajouté que, de 1995 à 2018, l’Ambassade de France et le SCAC ont contribué à la mise en place de la décentralisation grâce à l’assistance technique.

Il a indiqué qu’entre 2005 et 2016, dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) entre la France et la Mauritanie, l’Agence Française de Développement a financé les phases 1 et 2 du Programme VAINCRE pour un montant d’environ 17 millions d’euros, ce qui a permis d’améliorer les conditions de vie de 900.000 personnes au Gorgol, au Guidimagha et à l’Assaba.

Notons que la France entretient avec la Mauritanie des relations historiquement privilégiées. Elle est son premier partenaire bilatéral. À la coopération en matière de développement et en matière culturelle s’ajoute une coopération importante en matière de sécurité et de défense.

B.G

LAKOOM INFO