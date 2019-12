Le tirage au sort du second tour les éliminatoires de la coupe du monde des nations de la zone Afrique aura lieu, mardi 21 janvier 2020, à l’hôtel Ritz-Carlton du Caire (Égypte).

L’information a été communiquée sur le site officiel de la Confédération africaine de football. Pour rappel, l’Algérie, championne d’Afrique, a été exemptée du premier tour, qui a opposé en confrontation directe les vingt-huit dernières sélections du classement FIFA du mois de juin dernier. Ainsi, quatorze équipes qualifiées s’ajoutent aux vingt-six meilleures nations pour disputer le second tour de cette phase éliminatoire, qui se déroulera en mini-championnat. Les quarante sélections seront reparties en dix groupes de quatre. Le premier de chaque poule sera qualifié pour le troisième et ultime tour, qui verra les dix formations s’affronter pour le graal en barrage après un dernier tirage au sort. La première journée de la phase des poules de ces éliminatoires aura lieu au cours de la semaine du 23 au 31 mars 2020. La sixième et dernière manche se déroulera entre le 4 et 12 octobre 2021. Les matchs barrage du troisième tour auront lieu les 8 et 16 novembre 2021. Pour rappel, la position des sélections au classement FIFA est prise en considération pour chaque tirage au sort.Redha M.

Les 40 sélections qualifiées pour le second tour : Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Égypte, Ghana, Cameroun, RDC, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Afrique du Sud, Guinée, Cap Vert, Ouganda, Zambie, Bénin, Gabon, Congo, Madagascar, Niger, Libye, Mauritanie, Kenya, Centrafrique, Malawi, Djibouti, Zimbabwe, Mozambique, Angola, Rwanda, Togo, Guinée Bissau, Namibie, Soudan, Éthiopie, Tanzanie, Guinée équatoriale, Liberia.Le programme des éliminatoires :-

Journée 1 : 23 – 31 mars 2020.-

Journée 2 : 1 – 9 juin 2020.-

Journées 3 et 4 : 22 – 30 mars 2021.-

Journée 5 : 30 août – 7 septembre 2021.-

Journée 6 : 4 – 12 octobre 2021.-

Matchs de barrage : 8 – 16 novembre 2021.

El Moudjahid