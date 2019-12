Un sommet extraordinaire après la tuérie d’ Iìnates réunira les 5 dirigeants d’Etat des pays du G5 Sahel dont le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani demain dimanche 15 décembre 2019 à Niamey, au Niger.

Cette rencontre qui intervient après le report du sommet de Macron à Pau se tient après l’attaque d’un camp militaire nigérien le 10 décembre dernier lequel a causé la mort de 71 soldats.

Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d’un sommet du 15 au 17 février 2014 à Nouakchott par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. . La présidence en exercice est assurée par le Burkina