Sahara Medias a appris de ses sources propres la mise en place d’une commission présidée par le premier ministre, Ismael O. Bedde O. Cheikh Sidiya, chargée d’élaborer une nouvelle stratégie pour le parti au pouvoir qui doit être soumise au prochain congrès du parti à la fin de ce mois de décembre.

Ce comité comprend le ministre du pétrole, de l’énergie et des mines Mohamed O. Abdel Fetah, secrétaire général de la commission chargée de gérer le parti, depuis que le président et le vice-président de la commission, Seyidna Ali O. Mohamed Khouna et Boidjel O. Houmeid ont choisi de se ranger du côté de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz.

La nouvelle commission compte également une forte présence du groupe parlementaire du parti au pouvoir dont son président H’Bib O. Djah, le vice-président de l’assemblée nationale Hamady O. Meïmou que des sources mettent en bonne place dans la nouvelle stratégie du parti.

Selon les sources de Sahara Medias la nouvelle stratégie qui sera adoptée sera marquée par des changements importants au niveau de la structure du parti afin de lui permettre, dans sa nouvelle configuration, de contribuer à la réalisation des engagements du président de la république.

Selon d’autres sources l’objectif visé et les modifications sont destinés à faire de cette formation politique un parti engagé pour la réalisation du programme du président de la république et non enclin à se préoccuper du passé et du poids du passé.

Ces changements devront être présentés au congrès à la fin de ce mois avec des changements à la tête du parti avec un directoire de la sphère proche du président Ghazouani.

Sahara Medias