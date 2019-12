La Mauritanie élue membre du comité d’orientation chargé de la santé au sein de l’organisation de la coopération islamique



Notre pays a été élu membre du comité d’orientation chargé de la santé au sein de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), en tant que représentant du groupe des pays arabes dans l’organisation.

C’était en marge de la participation du ministre de la santé, Dr Mohamed Nedhirou Hamed qui a représenté la Mauritanie aux travaux de la 9eme session des ministres de la santé de l’OCI tenue à Abu Dhabi du 14 au 17 décembre 2019.



A cette occasion, le ministre a prononcé un important discours dans lequel il a mis en relief les grands succès politiques qu’a enregistrés le pays dans la concrétisation du programme « Mes engagements », sur la base duquel le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été élu par le peuple mauritanien, programme qui axe, a-t-il dit, sur la réforme du secteur de la santé.

Il a ajouté que le programme de la santé vise à assurer une couverture sanitaire globale à travers de grands axes dont l’accès des couches vulnérables aux prestations sanitaires principales, l’acquisition des médicaments, des vaccins des consommables médicaux de grande qualité et leur mise à disposition à la porté de tous, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la baisse des maladies meurtrières qu’elles soient transmissibles ou non qui connaissent une recrudescence inquiétante dans notre région.

Le ministre a remercié l’Etat des Emirats Arabes Unisb et le ministre émirati de la santé et de la protection de la société dans ce pays frère, M. Abderrahmane Mohamed Leoueissi pour cette invitation et le bon accueil qui lui a été réservé.

Il a aussi remercié le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, Dr Youssef Ben Ahmed Latheimine pour les efforts déployés par l’organisation dans le domaine de la santé.

Au cours de son séjour aux Emirats Arabes Unis, le ministre de la santé a eu d’importantes rencontres avec un certain nombre de ses homologues qui ont porté sur la coopération existant entre la Mauritanie et ces pays. Il s’agit des ministres de la santé aux Emirats arabes unis, du Royaume d’Arabie Saoudite et de la République de Tunisie .

Il est à noter que le ministre est accompagné de l’ambassadeur mauritanien aux Emirats arabes unis, M. Mohamed Ould Haiba et du Pr Cheikh Baye Ould M’Khaitrate, chargé de mission au ministère de la santé.

AMI