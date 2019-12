Au total 6000 jeunes mauritaniens seront insérés dans les différentes fédérations de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) dans le premier semestre de 2020, en vertu d’un accord, signé, mardi à Nouakchott, par le ministre de l’emploi, de la jeunesse et des sports, Dr. Taleb Ould Sid’Ahmed et le président de l’UNPM, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

Les jeunes insérés seront répartis entre les fédérations de l’UNPM comme suit:

• Fédération de l’agriculture :1500 employés ;

• Fédération des pêches : 1000 employés ;

• Fédération du bâtiment :1000 employés;

• Fédération de l’industrie :500 employés ;

• Fédération des transports :500 employés ;

• Fédération des services professions libérales :500 employés ;

• Fédération du tourisme :500 employés ;

• Fédération des boulangeries et pâtisseries :500 employés.

S’exprimant pour l’occasion, le ministre a apprécié cet effort réussi de l’UNPM dans la concrétisation des plans visant l’emploi du plan grand nombre des jeunes chômeurs par la création des opportunités d’emploi dans différents domaines.

Il a ajouté que l’accord constitue un acquis pour le peuple mauritanien, majorité et opposition, notant que le chômage à des conséquences graves sur les peuples dans le monde moderne.

Le ministre a ajouté que l’emploi des jeunes et le renforcement de leurs compétences se situent dans le droit fil des orientations du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et pour lesquels œuvre le gouvernement du Premier ministre par l’exécution de plusieurs projets devant permettre de transférer les ambitions et aspiration des jeunes, dans laps temps, en une réalité palapble.

Pour sa part, le président de l’UNPM, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, s’est félicité de la signature de cet accord et remercié le ministère pour sa collaboration avec les fédérations de l’UNPM pour l’emploi de 6000 emplois, ce qui aura une incidence positive sur le pays.

Il a remercié également les fédérations et les hommes d’affaires qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner le programme ‘’Taahoudaty’’ que le gouvernement met en œuvre depuis quatre mois, notant qu’un centre de formation et de perfectionnement sera ouvert ultérieurement à Rosso.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des secrétaires généraux du ministère de l’emploi, de la jeunesse et des sports et l’UNPM ainsi que les présidents des fédérations affiliées à l’UNPM.