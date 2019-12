La ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass, s’est entretenue, mercredi à Nouakchott, avec l’ambassadeur de l’Etat du Koweït en Mauritanie, SEM. Khaled Mohamed Cheibani.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays et les voies et moyens de les renforcer davantage dans les domaines de l’hydraulique et de l’assainissement.

Ils se sont déroulés avec le secrétaire général du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, M. Mohamed Ould Abdallahi Ould Ahmedoua.