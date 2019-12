Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de son règlement adopter au cours de la deuxième session parlementaire 2018-2019 notamment les dispositions relatives à l’usage des langues nationales aux cours des débats parlementaires : l’assemblée nationale a décider de recruter trois interprètes pour assurer cette mission

Responsabilités

L’interprète sera amené à accomplir les taches suivantes :

Assurer le servisse des séances plénières,

Assurer l’interprétation vers l’arabe de discours prononcés en langues nationales et vice-versa,

S’acquitter éventuellement d’autres taches connexes, selon que de besoin.

Compétences

Professionnalisme : grande capacité de concentration et d’aptitudes à travailler sous pression constante.

Connaissance des question très diverses ( politiques, sociales, juridiques, économiques, financières, administratives, scientifiques et techniques) sur les quels portent généralement les débats au sein de l’Assemblée Nationale

Aptitude à la communication : savoir bien s’exprimer oralement et par écrit, aptitude à écouter les autres, à bien les comprendre et à donner suite comme et convient, aptitude à adapter le langage , le ton, le style et la présentation au public auquel on s’adresse.

Esprit d’équipe : collaborer avec ses collègues à fin d’assurer la mission qui leur est impartie ; solliciter les apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétences de chacun, être disposer à apprendre d’autrui.

Dossier de candidature

Le candidat doit déposer au plus tard le 31 décembre 2019à 15h auprès de secrétariat général de l’assemblée nationale un dossier de candidatures comprenant les pièces suivantes :

Une photo copie de sa carte nationale d’identification,

Un curriculum vitae détaillé,

Une copie certifiée des diplômes, certificats et attestations requis dans le présent appel à candidature.

Le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale