Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed s’est entretenu, hier mercredi à Genève, en marge des travaux du premier Forum International sur les réfugiés, avec le haut-commissaire des Nations U nies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi.

Les entretiens ont porté sur la coopération entre la Mauritanie et cette structure du système des Nations unies ainsi que les moyens permettant de renforcer la gestion des affaires des réfugiés.

Le ministre a souligné, au cours de la rencontre, l’importance qu’accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould CHEIKH EL GHAZOUANI à la protection et à l’assistance des réfugiés maliens en Mauritanie ainsi que l’intérêt qu’il porte à l’amélioration des conditions de vie des populations des zones frontalières.

Le Forum, dont les travaux ont pris fin hier mercredi, avait pour objectif de relancer les réponses apportées aux millions de gens déracinés par les guerres et la persécution ainsi qu’aux communautés qui les accueillent, pour la plupart dans des pays en développement.

Plus de 770 engagements avaient été annoncés, alors que la conférence touchait à sa fin, par des chefs d’État et de gouvernement, des chefs d’agences des Nations Unies, des institutions internationales, des organisations de développement, des dirigeants d’entreprises et des représentants de la société civile qui comptaient parmi les 3000 participants.

Ils ont promis des opportunités d’emploi, des places à l’école pour les enfants réfugiés, de nouvelles politiques publiques, des solutions telles que la réinstallation, des énergies propres, des infrastructures et davantage de soutien pour les communautés et les pays d’accueil.

Le Groupe de la Banque mondiale a annoncé 2,2 milliards de dollars de fonds de développement en faveur des réfugiés et des communautés hôtes ainsi que la création d’un guichet de financement distinct pour stimuler le secteur privé et la création d’emplois.

La Banque interaméricaine de développement a promis un milliard de dollars en plus d’ une foule d’États, d’entreprises et d’autres acteurs qui se sont engagés à apporter un appui financier aux réfugiés et aux communautés hôtes, à hauteur de plus de deux milliards de dollars.

Tous ont pour objectif de stimuler l’aide à l’inclusion et aux besoins de développement à long terme des communautés hôtes, conscients que pour la majorité des réfugiés à travers le monde, l’exil dure souvent pendant des années, voire des décennies.

Les entretiens se sont déroulés en présence de SEM Bal Mohamed Habib, ambassadeur de Mauritanie à Genève, M. M’hamada Ould Meïmou, directeur général de l’administration territoriale au ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Ehmdy Ould Haki, directeur des mauritaniens de l’extérieur et des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.