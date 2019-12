Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, M. Nani Ould Chrougha a reçu en audience, hier mercredi, avec la représentante de la FAO en Mauritanie, Mme Irina Kouplevtskaya-Buttoud.

Les entretiens ont porté sur la coopération entre la Mauritanie et cette organisation dans les domaines de la pêche et de l’Economie maritime et en particulier l’appui de la FAO à la prochaine stratégie 2020-2024 eu égard à son importance pour le développement du secteur des pêches et de l’économie maritime.

L’entrevue qui consacre un nouveau jalon dans la coopération entre la Mauritanie et la FAO laquelle est un partenaire stratégique pour le pays. s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère, Mme. Meïmouna Mint Mohamed Salem et le directeur de la programmation et de la coopération au même département, Dr. Mohamed Ould Ely Ould Barham.