L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré que pendant plus de 11 ans, il était accusé de détournement de fonds et de pillage, mais des preuves existent pour ceux qui souhaitent le condamner pour détournement de fonds.

Ould Abdel Aziz a déclaré qu’il n’avait accordé aucune licence douteuse, mais que la plupart d’entre eux étaient accordés par le règlement dont il était saisi. Les permis ont été distribués après examen de dossier. “J’ai accordé des licences aux ministres, mais en fin de compte,ils sont citoyens et ont le droit d’obtenir des licences“.

Ould Abdel Aziz a mis au défi quiconque pourrait le condamner pour avoir pillé des deniers publics, ajoutant que l’actuel président, Ghazouani, est conscient que la Mauritanie ne lui appartient pas ainsi que le président de la Cour suprême. “Mon argent, je l’ai acquis, il m’appartient, je ne me suis pas enrichi avec l’argent du peuple“. déclare Aziz.

Ould Abdel Aziz a aussi déclaré que le 1er août, le président actuel l’a convoqué dans son bureau et a demandé au ministre des Finances devant lui le montant du budget, et il a répondu que c’était 21 milliards, et 4 milliards ont été donnés à la sécurité et aux forces armées.

Par Moustapha Sidiya

