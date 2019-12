Fidèle à une tradition qui nous est chère, je suis très heureux de vous présenter chers amis(es) tous mes vœux pour l’année 2020 qui s’ouvre à vous et à tous vos proches.

Pour cette fin d’année 2019 je fais cette contribution pour souligner et demande que la lutte contre l’impunité, la corruption et la gabegie doit être le cheval de bataille du gouvernement. Et sans aucun état d’âme.

Tout doit être transparent, et ne rien laisser dans l’ombre.

Le président Mohamed ould Ghazouani et son gouvernement doit placer son quinquennat sous le signe de la lutte contre l’impunité, la gabegie, la corruption et la délinquance financière.

Et dans la foulé déclarer l’année 2020 année de lutte contre l’impunité et la gabegie !

Moi je crois fort à la ferme volonté du président Mohamed ould Ghazouani de passer à la vitesse supérieure avec la mise en place d’un office nationale de lutte contre ce fléau de gabegie et de corruption qui est entrer dans le cadre de l’engagement qu’il a pris devant les mauritaniens pendant la campagne présidentielle de lutter efficacement contre la corruption, à travers une loi.

Car la corruption et la délinquance ont pris des proportions très inquiétantes dans le pays cela donne même des sueurs froides.

Sans la poursuite de la politique rigoureuse de la lutte contre ces fléaux, les efforts que nous déploierons dans tous domaines resteront vains..

L’efficacité de cette politique reste le président Mohamed ould Ghazouani ferais de la gestion par l’exemple un principe de base et une pratique de tous les jours…

Que dieu bénisse la Mauritanie et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous..

Deme Aziz‎

Source : les Amis du président Mohamed ould Ghazouani (facebook)