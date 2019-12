Dans sa conférence de presse d’hier soir, l’ancien président semble mettre en cause l’attitude du président élu, SE Mohamed Cheikh El Ghazwani par rapport à l’ancrage de la démocratie en Mauritanie. Une assertion qui n’a pas manqué de susciter la réaction pour ne pas dire la protestation de Moustapha Ould Abeiderrahamne, président du Renouveau démocratique (RD) et maire de Moudjeria qui a tenu à indiquer que « « le combat pour la démocratie a été et demeure l’œuvre de tous les mauritaniens qui doivent aujourd’hui profiter du climat de détente observé depuis l’élection du nouveau président pour en corriger les insuffisances », rappelant au passage que le nouveau président s’est engagé à créer les conditions pour la réussite de cette ambition. Pour le maire de Moudjéria, le contexte actuel nous commande de resserrer nos rangs, d’unir nos forces pour relever les défis du moment. Pour lui, « nous n’avons que faire des bisbilles politiciennes dont le seul but est de distraire le peuple mauritanien de ses principales priorités que sont le renforcement de l’unité nationale, la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, les injustices sociales et la gabegie. » Le président du Rd invite les mauritaniens à se rassembler derrière le président élu pour l’aider à mettre en œuvre le programme électoral pour lequel ils l’ont élu, à éviter la diversion et tout ce qui peut entraver ou compromettre le développement du pays. « Les larges concertations engagées par Ghazwani auprès de tous les acteurs politiques, de la majorité et de l’opposition, sont de nature à normaliser les rapports entre le pouvoir et l’opposition », affirme Ould Abeiderrahmane, rappelant que durant les dernières années, les rapports entre les deux camps étaient très heurtés, voire ponctués de mépris. Aujourd’hui, note enfin le président du RD, tout cela est derrière nous et nous devons œuvrer à préserver ce climat de détente et à trouver des solutions consensuelles permettant d’aller de l’avant.

