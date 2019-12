Le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile, en partenariat avec la GIZ, vient de publier un recueil des textes juridiques de protection et de promotion des Droits humains.

Ce document, disponible en versions arabe et française, « répertorie les textes juridiques en quatorze thèmes abordant les dispositions relatives à la lutte contre les séquelles de l’esclavage, la torture, la traite des personnes, la discrimination, les droits de la femme et de l’enfant, la protection des droits des migrants et les personnes handicapées ainsi que les libertés d’expression, d’association et de réunion ».

Le recueil détaille les principes et libertés consacrés par la Constitution de la Mauritanie

Pour rappel, la Constitution mauritanienne garantit pour tous les mauritaniens:

– Le droit à l’égalité,

– Les libertés et les droits fondamentaux de la personne humaine,

– Le droit de propriété,

– Les libertés politiques et les libertés syndicales,

– Les droits économiques et sociaux,

– Les droits liés à la famille en tant qu’unité fondamentale de la société islamique et conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, en tant que peuple musulman arabe africain déclare sa détermination à œuvrer pour réaliser l’unité du Maghreb et de la nation arabe et de l’Afrique et pour la paix dans le monde.

Elle consacre également les libertés fondamentales suivantes:

– La liberté de circulation et de séjour dans toutes les parties du territoire de la République,

– La liberté d’accès gratuit au territoire national et la liberté d’en sortir,

– La liberté d’opinion et la liberté de pensée,

– La liberté d’expression,

– La liberté de réunion,

– La liberté d’association et la liberté d’adhésion à toute organisation politique et syndicale de leur choix,

– La liberté du commerce et d’industrie,

– La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique