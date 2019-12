Ouverture d’un atelier de mise à jour du guide pratique de gestion des déchets hospitaliers issus des soins dans son édition 2009 pour les agents de santé avec la participation des directeurs régionaux et gestionnaires de centres hospitaliers .

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du comité en charge de la mise à jour du guide dirigé par le Dr Ali Ould Chaibani, directeur général de la supervision et du contrôle des systèmes et de la qualité des services de santé dans la wilaya de Brakna et de la directrice de l’assainissement, Mme Amina Ahmed Louly .

Les déchets hospitaliers représentent les déchets issus des activités de soins dispensés dans les structures hospitalières. Le suivi de leur production, transport, gestion et élimination nécessite beaucoup de précautions et sont soumis à des réglementations spécifiques.

Les résultats attendus de cet atelier sont le projet de guide pour 2019