J’apporte tout mon soutien fraternel et militant à notre jeune compatriote Salka Hmeida qui est l’objet depuis hier d’une campagne de lynchage et d’insultes des nationalistes arabes et autres obscurantistes extrémistes islamistes sur la toile pour avoir seulement eu le culot de porter …des vêtements négro- africains!

Selon ces procureurs et pourfendeurs, en bonne Haratine ou « maure noire » Salka ne doit s’habiller qu’en melfa, voile arabe pour montrer son arabité et certainement accepter d’être une femme esclave soumise.

On est où là ?

Nous sommes tous des Salka.

Et la lutte continue !

Kaaw Elimane Bilbassi Touré