La première dame, Mariem Mint Dah, a inauguré lundi matin à Nouakchott un nouveau siège pour la Fédération mauritanienne des Associations nationales des handicapés dans la Moughataa de Toujounine.

La première dame a coupé le ruban symbolique pour marquer le début des travaux dans le nouveau siège et a visité les ailes du nouveau siège, accompagnée du ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, des ministres de la Justice et de la Santé, du commissaire aux droits de l’homme, du Wali de Nouakchott Nord, du Hakem de la Moughataa, du maire et du président de la Fédération.

Mme Mariem Mint Dah a écouté les explications sur le nouveau siège et son importance, comme elle a visité une exposition contenant des produits confectionnés par la fédération et s’est entretenue avec les responsables.

Le nouveau siège, construit aux frais de l’État, avec 21 millions de nouvelles ouguiyas, se compose de quatre bureaux, d’une salle de réunions et d’autres installations.

Le maire de la commmune, M. Mohamed Lemine Chouaib, a remercié, dans un discours prononcé à l’occasion, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce siège, soulignant que les personnes handicapées sont une composante importante de la population, nécessitant de l’aide de la part de tous et les conditions appropriées pour que les personnes handicapées jouent pleinement leur rôle dans le développement du pays.

Il a ajouté que l’handicapé est en fin de compte un citoyen qui éprouve les mêmes sentiments, désirs et espoirs que toute autre personne, ajoutant que la commune et les résidents de la Moughataa attendent avec impatience d’autres réalisations qui répondent aux besoins urgents des habitants.

D’autant que Toujounine compte aux nombre des municipalités les plus vastes et les plus vulnérables, en particulier dans les secteurs prioritaires tels que l’éducation, la santé, l’eau, l’électricité, le désenclavement et les activités génératrices de revenus.

Pour sa part, le président de la Fédération mauritanienne des Associations nationales de personnes handicapées, M. Lehbouss Ould Eid, a exprimé la gratitude de la Fédération pour la réalisation de ce siège, qui, selon lui, a été conçu en fonction des besions des personnes handicapées.

Il a ajouté que cette réalisation revêt une importance particulière pour la Fédération car elle met fin à une période de souffrance due à l’instabilité administrative, qui a eu un impact négatif sur la fédération et ses ressources financières.

Il a mentionné que cette réalisation s’ajoute aux gains importants réalisés par la fédération dans les domaines de la législation, de l’éducation, de l’emploi, de l’assistance technique et du renforcement des capacités.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires et d’un large public.