Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), effectuera du 22 au 25 décembre 2019 une visite officielle en République islamique de Mauritanie. Lors de cette visite, le Directeur général examinera avec les hauts responsables mauritaniens le développement de la coopération et du partenariat entre les deux parties, ainsi que les moyens d’élaborer et mettre en œuvre les projets communs en Mauritanie, et ce, dans le cadre de la nouvelle vision de l’ISESCO et sa Stratégie d’action future.

Le Directeur général devrait également prendre part à la cérémonie de remise du Prix Chinguitt et prononcer une allocution à cette occasion.

A noter que le Prix Chinguitt a été créé en vertu d’une loi du 20 janvier 1999, et vise à rémunérer les mauritaniens et non mauritaniens ayant effectué des recherches approfondies dans les domaines des études islamiques scientifiques et littéraires et contribué à leur développement. Décerné chaque année, ledit Prix couvre trois catégories, à savoir : les Etudes islamiques ; les Sciences et Techniques ; et la Littérature et les Arts, chacune se composant d’un certificat de reconnaissance, d’une médaille et d’une récompense financière.

