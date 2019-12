Les travaux d’une session de formation sur la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières en Mauritanie ont débuté mardi à Nouakchott.

La session, de cinq jours, est organisée conjointement par le ministère de l’environnement et du développement durable et le programme régional pour la conservation des zones côtières et marines en Afrique de l’Ouest.

Elle vise à fournir aux participants les principes de la problématique de la gestion environnementale des activités pétrolières et gazières et à les informer de certaines procédures pertinentes, afin de comprendre avec précision les termes juridiques et législatifs utilisés dans ce domaine.

Les participants à cette rencontre auront l’occasion de suivre des présentations traitant des technologies utilisées dans le domaine de l’extraction de gaz et de pétrole, de l’impact environnemental sur les diverses activités extractives et des moyens de les exploiter en mer et de les exporter, en plus d’un aperçu des écosystèmes marins et de la responsabilité sociale des entreprises et d’institutions impliquées dans les activités extractives avec les communautés locales et des moyens de partager et de distribuer du pétrole à travers le monde.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l’environnement et du développement durable, M. Madi Ould Taleb, a souligné que la zone côtière et marine mauritanienne connaît depuis deux décennies des activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz, activités qui ne sont pas sans effets négatifs sur le fonctionnement naturel des systèmes environnementaux en mer et sur la plage si les mesures strictes qui s’imposent ne sont pas prises à temps.

Pour sa part, le secrétaire exécutif du Partenariat régional côtier et marine en Afrique de l’Ouest, Dr Ahmed Senhoury a expliqué que la zone côtière est fragile et connaît des transformations radicales qui posent des défis environnementaux majeurs, en particulier en ce qui concerne les activités extractives de gaz et de pétrole.

Il a par la suite passé en revue certains des avantages de cette région, qui dispose de ressources naturelles et d’écosystèmes divers, dans le plus grand besoin d’être gérées de manière rationnelle, tout en respectant la dimension environnementale et l’impact environnemental des différentes institutions et entreprises travaillant dans cet espace fragile.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du pétrole, de l’énergie et des mines et de son homologue du ministère des pêches et de l’économie maritime.

AMI

