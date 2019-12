Le ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, Dr. Sidi Mohamed Ould Ghaber, s’est entretenu, mardi à Nouakchott, avec l’ambassadeur de l’État du Koweït en Mauritanie, SEM. Khaled Mohamed Cheibani.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays frères et voies et moyens de les développer davantage, notamment dans les domaines de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement.

A cette occasion, l’ambassadeur a exprimé la volonté de son pays à accompagner les projets mis en œuvre par le ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement.

Les entretiens se sont déroulés en présence du secrétaire général et du directeur de la coopération et des relations extérieures, tous deux au ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement.