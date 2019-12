Le ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, Dr. Sidi Mohamed Ould Ghaber, s’est entretenu, mardi à Nouakchott, avec le Directeur Général de l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture(ISESCO), Dr. Salem Bin Mohammed Al Malik, actuellement en visite en Mauritanie.

Les entretiens ont été axés sur les efforts entrepris par le département de la culture pour le développement et la promotion de l’artisanat, compte-tenu de son rôle pionnier dans l’enrichissement du patrimoine et de la réalisation du développement durable.

Quant au Directeur Général de l’ISESCO, il a exprimé la disponibilité de son organisation à accompagner cet effort par l’envoi en Mauritanie des techniciens et experts dans le domaine de l’artisanat et l’enregistrement davantage des sites mauritaniens sur la liste du patrimoine islamique.

Il a enfin précisé que son organisation pense sérieusement proclamer ‘’Nouakchott capitale de la culture islamique’’.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement et du secrétaire général de la commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture.