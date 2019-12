Alliance Populaire Progressiste : Déclaration

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris l’accident survenu hier sur la route Nouakchott – Nouadhibou provoquant un grand nombre de morts et de blessés graves.

Cet accident n’est qu’une suite d’une longue série d’élimination collective de citoyens à cause de la négligence horrible des règles de la sécurité routière et en premier lieu le mauvais état de la voirie urbaine et inter urbaine, l’absence de mesures répressives contre les auteurs des infractions le manque accrue de vigilance chez les chauffeurs, l’excès de vitesse et le mauvais état technique de la plus part des véhicules de transport .

Alliance Populaire Progressiste présente ses tristes condoléances aux familles des victimes et demande à ALLAH le tout puissant de les recevoir en son saint paradis, souhaite une bonne guérison aux blessés.

A.P.P invite les autorités publiques :

– à mettre en place un système de sécurité routière efficace, la mise sur pied de services de surveillance véritables et la prise de mesures répressives fermes contre les auteurs d’infractions.

– à œuvrer pour une nette amélioration du réseau routier et assurer son entretien de manière permanente et respectueuses des normes Internationales et de qualité technique en la matière ;

– et mobiliser les citoyens, particulièrement les conducteurs de véhicules sur la nécessité de respecter plus les mesures de vigilance et de responsabilité afin de sauver les vies des citoyens et éviter tout comportement dangereux.

Nouakchott le 26 décembre 2019

Le Bureau Exécutif