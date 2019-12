La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Madame Mariem Bekaye a déclaré, dans sa présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action de son département, que ce plan comporte six axes englobant le renforcement du cadre législatif, les questions de désertification et le suivi de l’impact sur l’environnement des activités des sociétés minières et autres à travers l’élaboration d’une étude environnementale pour connaître le volume de l’impact éventuel de l’action de ces entreprises.

Elle a indiqué que, dans le domaine du renforcement de la gouvernance environnementale, l’action a été centrée sur la mise en place d’un système d’information environnementale en vue d’adopter des stratégies durables, en plus du renforcement du dialogue avec les acteurs clés des secteurs concernés pour préparer un programme de sensibilisation en matière environnementale.

La ministre a précisé avoir reçu des directives claires du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui dénotent de l’importance des questions de l’environnement qui intéressent au demeurant tout le monde et qui appellent la participation et la coopération de tous.

Elle a ajouté que le Président de la République a expliqué l’importance de ce programme scientifique et de sensibilisation pour l’environnement et a instruit tous les ministères de travailler avec le département de l’environnement et du développement durable afin de résoudre tous les problèmes liés à l’environnement sur la base d’études et de stratégies sectorielles pour l’environnement.