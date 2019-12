Dans son intervention lors d’une conférence de presse cet après-midi à Nouakchott commentant les résultats du conseil des ministres, le ministre de l’équipement et des transports, par intérim porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ahmed M’Haïmid, a précisé que le Conseil des Ministres a examiné et adopté un certain nombre de communications dont la première relative à l’état d’avancement du plan d’action du secteur de la Santé.

Il a ensuite ajouté que la seconde la communication portait sur le renforcement de la capacité nationale de formateurs en enseignement inclusif spécialisé et que la troisième à l’état d’avancement du plan d’action du secteur de l’Environnement et du Développement Durable.

Le ministre était en compagnie de ses homologues de la santé, des affaires sociales, de l’enfance et de la famille et de l’environnement et du développement durable.