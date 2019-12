Sidi Mohamed ould Taleb Amar, selon le bureau des nations unies était en novembre 2009 Ambassadeur notre pays en Fédération de Russie, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Bélarus, en Lettonie et en Estonie, avec résidence à Moscou, après l’avoir été en Chine, de juillet 2007 à novembre 2009. En 2005, M. Taleb Amar était Ministre du développement rural, de l’hydraulique et de l’environnement de 2004 à 2005, Ministre de l’hydraulique et de l’énergie, après avoir dirigé, de 2000 à 2004, l’Agence nationale d’eau potable et d’assainissement (ANEPA) et la Direction de l’hydraulique. De juin 1998 à octobre 2000, il était Directeur général adjoint de l’Établissement national de l’entretien routier, au sein du Ministère de l’équipement et du transport.

M. Taleb Amar, qui parle l’anglais, l’arabe, le français et le russe, a obtenu en 1988, une maîtrise de l’Institut d’automatisme et de mécanique de Moscou et suivi, en 1997, une formation en conception de grands projets de développement à l’École normale d’administration publique de Montréal.

Né le 31 décembre 1963, il est marié et père de cinq enfants.

