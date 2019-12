XALIMANEWS : La présidente du Conseil économique social et environnemental

s’est prononcé sur les réformes du FCFA.

« Cela est une bonne chose, la question était à l’étude depuis quelques temps. Elle répond à tous ceux qui réclamaient la fin du CFA. Il faut savoir que la monnaie n’est pas une fin en soi, c’est juste un instrument de politique économique. Une monnaie forte et respectée est le reflet de bonnes politiques économiques et pas le contraire.

La monnaie c’est comme les cauris de nos ancêtres qui servaient aux échanges économique. Des pays comme la Mauritanie ou la Gambie ont depuis toujours leur propre monnaie. Tout va dépendre des politiques économiques et sociales des pays de l’espace Eco. Nous au Sénégal devons de toute façon compter sur nos propres

forces, la qualité de nos ressources humaines, l’engagement des acteurs

économiques, le dynamisme des jeunes et des femmes et la bonne gestion de nos ressources à venir ».