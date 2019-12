Un grand journaliste, un grand Monsieur s’en est allé..

Mustapha ALAOUI, journaliste, homme de presse que l’on ne présente plus au Maroc nous a quitté.

Sa rigueur professionelle, les convictions et les engagements qui ont jalonnés sont parcours de vie ont également servi la cause de la défense des victimes de spoliations qui lui seront éternellement reconnaissantes de leur avoir donné une identité et d’être reconnues, grâce à un travail et des écrits sans concessions qui résument la personnalité d’un grand homme.

Toutes nos pensées à son épouse et à ses enfants, à qui nous adressons nos plus sincères et fraternelles condoléances.

Professeur Michel ROUSSET, président d’honneur de l’ADJM

Alexandro SEGARRA , président de l’ADJM

Stéphane VABRE, secrétaire de l’ADJM

Moussa ELKHAL , juriste conseil de l’ADJM.