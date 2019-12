Une page virevolte dans notre vie politique au revoir 2019 et bienvenue 2020 qui j’espère portera comme l’a affirmé le nouveau Président de la République dans son discours d’investiture ; la lourde responsabilité à la mesure de nos aspirations légitimes d’accéder aux conditions d’une vie décente garantissant les conditions de sécurité et de bonheur et qui nourrit en nous la fierté d’y appartenir à cette nation.

Cette page qui j’espère portera un article, avec je l’espère, Rapide info qui viendra le relayer sans perdre l’essentiel de ce qui fait le buzz. Notre passé dot servir de leçon au présent pour corriger le cumul des erreurs au futur !

Je vous souhaite une année de joie et de bonheur.

Que 2020 soit pour vous une année spéciale, que « mes engagements » viennent embellir votre vie de touts les succès.

Soyez heureux et en bonne santé et recevez tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année du plus profond de mon cœur.

Ahmed Bettar