Il n’est plus de ce monde depuis 5 longs et tristes jours, mais il n’a jamais été aussi présent à mes côtés ! Sa présence continue de me distraire en m’interdisant, par intermittence et en permanence, concentration et monotonie.

Je revois ce visage « touradien », visage d’ange, disait Ely Boubout, couleur de l’une, je revois cette flamboyante barbe d’argent; j’entends cette voie mielleuse façonnée par les lectures incessantes de versets coraniques.

Je revois le sourire joyeux et éclatant d’un éclair éternel, projetant une lumière qui égaie les âmes les plus ternes et emplit de joie les cœurs les plus fermés, annonçant une pluie goutte à goutte, sans fin,

(Une aradane, dans notre langue qui arrose les profondeurs, sans vents ni marées) qui arrose les esprits asséchés par le désespoir !

Le tout me visite, me quitte ensemble et séparément, puis revient vers moi! Le tout ne cesse d’envahir ma mémoire et de s’imposer à elle. .

Le turban blanc, enroulé autour d’une tête, toujours haute, n’est que couronne d’un Roi de la pureté, de la propreté, au sens propre et financier, de l’humilité….

De loin, la silhouette enrobée d’un costume traditionnel, toujours propre, toujours blanc, vous annonce l’existence à côté de lui, d’une mosquée proche et d’une heure de prière ou d’une bouche à nourrir ou d’un malade à guérir ou de parents ou amis à servir.

Cet homme sentait la pureté d’un enfant qui n’a qu’affection pour sa mère ou d’un Saint qui, tout au long de sa vie, n’a jamais déplu à Dieu ni aux humains.

Ces constats, ces sensations n’importe qui peut les éprouver au premier contact de l’Homme, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louly.

Paix sur son âme.

Ils sont fondés sur les apparences Ils sont le reflet d’une personnalité et des profondeurs psychologiques et morales que seul Dieu peut mesurer et évaluer.

Nous autres humains, nous ne pouvons voir ni comprendre que leurs manifestations externes : comportements et actions de l’homme!

A ces niveaux, Mohamed Mahmoud Louly est un homme à part, un homme inclassable, au-dessus de tout et de tous!

Son intelligence légendaire lui a permis de sauter des classes de lycée et d’accéder à ce joyau du génie français: l’Ecole la plus prestigieuse qui forme les meilleurs officiers du pays du Général de Gaulle.

Le courage sublimé fut Loulien, quand Mohamed Mahmoud , gestionnaire et intendant, homme d’esprit et d’administration, força la main de son Etat-major pour lui permettre d’exposer son corps aux souffrances de la vie dans le désert ,dans une vie de privations et de souffrances et sa vie à la mort, pour défendre sa patrie, au milieu des soldats et officiers.

Il en revint doublement atteint par les balles des mitraillettes parce qu’il tenait, à découvert, à arracher au feu de l’ennemi, de son bras nu, un soldat blessé sur le champ d’une bataille.

Devenu Président de la République, le premier mauritanien, l’Ame pure, le Cerveau perfectionniste, ne pouvaient supporter de piloter un système aux performances et résultats susceptibles de contestations parce que manquant, par moments, d’efficience et d’efficacité.

Il n’avait enregistré jusque-là, dans sa vie, que gloire et actes bienfaits, mais l’allergie aux pêchés, aux erreurs, aux mauvaises imputations divines ou humaines, par amour à son peuple et par respect a son Créateur finirent de dicter à sa conscience la préférence de se ‘’convertir’’ en un pigeon de mosquée et en un gestionnaire de la meilleure relation avec le Créateur et avec ses semblables, ses compatriotes.

Nous sommes fiers de toi, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Louly.

La Mauritanie est fière de toi.

Tu es, pour nous tous, un exemple et une source d’inspiration et de respect inépuisable et immortelle

Que de valeurs liées à ce nom Louly Mohamed Mahmoud qui honore la Présidence de notre République et pouvait se passer, sans coup férir, de ses privilèges et de ses honneurs.

Tu l’avais quitté joyeux et heureux de la quitter et tu nous quittes, en nous endeuillant pour longtemps encore!

Mes condoléances à la République, à l’honneur, à la fraternité, à la Justice, à ses compagnons d’armes, à ses parents, à ses promotionnaires, à sa famille.

Mohamed Ould Mohamed El Hacen

IIRES