Moins de six mois après son élection, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a consolidé son emprise sur le pouvoir, laissant sur les bancs des touches son prédécesseur et mentor ponctuel, Mohamed Ould Abdel Aziz, un général qui dirigeait le pays plus d’une décennie.

Au début de 2019, les soupçons étaient élevés selon lesquels Mohamed Ould Abdel Aziz , arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang en 2008, voulait enfreindre la Constitution et briguer un troisième mandat.

Au lieu de cela, le Général a soutenu son fidèle ami et compagnon d’armes de 40 ans et ministre de la Défense, Ghazouani.

Lorsque Ghazouani a pris ses fonctions en août, il a rapidement commencé à consolider le pouvoir, anéantissant tout espoir d’Aziz de rallier sa base de soutien et de manipuler le Parlement.

Beaucoup de gens considéraient Ghazouani, ancien chef d’état-major, comme le cerveau d’une stratégie qui a permis le maintien de la sécurité nationale, avec la mobilisation des moyens nécessaires afin de permettre aux forces armées et de sécurité de mener à bien leur devoir national, dans les meilleures conditions et avec le maximum de performance .

Cette stratégie a réussi à empêcher les mouvements djihadistes de pénétrer la Mauritanie alors qu’ils sèment la terreur au Mali voisin, au Faso et au Niger.

Sa victoire aux urnes en juin n’est devenue qu’une simple formalité une fois qu’il a eu suffisamment de soutien à l’échelle nationale de l’Union pour la République (UPR), un parti fondé par Aziz en 2009, qui a remporté son premier mandat de cinq ans cette année-là.

Le changement de régime a été le premier transfert de pouvoir entre deux chefs d’État élus dans un pays situé dans la zone nord de l’équateur, où les précipitations sont rares et les températures élevées. et qui a été secouée par de multiples coups d’État entre 1978 à 2008.

Avant le vote, Aziz a indiqué qu’il ne quitterait pas la politique et avait l’intention de conserver son contrôle sur le parti.

Mais son protégé a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de rendre le pouvoir.

Un grand stratège

« Le président Ghazouani est un homme calme, discret et cultivé imprégné des valeurs mauritaniennes », explique l’écrivain et universitaire Idoumou Abbass.

« De plus, les Mauritaniens viennent de découvrir que l’attitude calme du président cache un homme de pouvoir, décisif et un grand stratège ».

Mais la froide affirmation de l’autorité de Ghazouani a été un choc amer pour son prédécesseur, qui a longtemps muselé l’opposition et a régné pendant une décennie, habitué à la loyauté, aux honneurs et à la gloire.

Le nouveau patron du palais ocre a limogé les chefs de la garde présidentielle nommés par Aziz et a obtenu le week-end dernier le soutien absolu du parti au pouvoir lors de son congrès à Nouakchott, auquel son fondateur n’a notamment pas assisté.

Quelque 2 250 délégués du parti ont élu un nouveau Conseil national sans opposition.

Pour diriger le conseil et le parti, ils ont nommé le 29 décembre le candidat choisi par Ghazouani, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, qui avait quitté pendant plus de 10 ans la politique intérieure pour servir d’ambassadeur de la Mauritanie en Chine, en Russie et à l’ONU.

« C’est une période de consensus autour de notre président Ghazouani, qui a convaincu tout le monde, y compris l’opposition. Personne ne parle plus de l’autre (Aziz), sauf sur les réseaux sociaux. Il devrait partir à la retraite », a déclaré Ahmed Ould Salem, membre de l’UPR à l’ AFP pendant le congrès, malgré un soutien de longue date à l’ancien président.

Capacité d’écoute

Aziz a gouverné la Mauritanie avec une main de fer, emprisonnant des sénateurs qui s’opposaient à son abolition de la chambre haute « inutile et chère » après un référendum controversé en 2017 au cours duquel une majorité de 85% était officiellement tenue d’accord avec lui.

En revanche, Ghazouani a donné des signes répétés d’ouverture à des opinions contraires en même temps qu’il élargit sa base de soutien politique.

« Il s’est présenté comme un homme de dialogue et de consensus lorsqu’il s’est présenté comme candidat, et il a gouverné le pays pendant cinq mois d’une manière qui le confirme », selon Abbass.

Samedi, l’UPR a admis quatre nouveaux partis dans sa coalition, dont Adil, un mouvement d’opposition dont les deux députés renforceront la grande majorité dont jouit l’UPR au sein de la chambre.

Le nouveau chef de l’Etat a également séduit Sidi Mohamed Ould Boubacar, un ancien Premier ministre arrivé troisième lors de l’élection présidentielle de l’an dernier. Après une rencontre avec Ghazouani, Boubacar a salué sa « grande capacité d’écoute et sa totale disponibilité à rencontrer toutes les forces politiques ».

Sentant clairement son propre parti lui échapper, Aziz a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé « une action de sape inconstitutionnelle, en totale illégalité, de la part des personnes qui ne sont même pas membres du parti et sur ordre des autorités ».

Il a également évoqué la possibilité de fonder un nouveau parti, mais les médias officiels et Rapide info n’ont pas assisté au briefing.

Mais de nouvelles élections s’annoncent, avec des scrutins parlementaires, régionaux et municipales en 2023, et la prochaine course présidentielle est prévu avant 2024.

La solution ne serait donc possible que par les urnes .