La Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass a présenté hier jeudi, dans l’après-midi au cours de la conférence de presse hebdomadaire l’état d’avancement du plan d’action de son département.

Mint Hamdi Ould Mouknass a indiqué que le dernier semestre de l’année 2019 a été marqué par le lancement de nouveaux projets et la réhabilitation du réseau d’adduction d’eau à Nouakchott et dans certaines villes de l’intérieur, dont le lancement des composantes du projet d’adduction d’eau à Nouakchott qui a été supervisé par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le mois dernier, et le projet d’adduction d’eau du G5 Sahel. Ce projet permettra l’accès de 126 villages des deux Hodh à l’eau potable, et entamera effectivement la nouvelle étape du projet Dhar pour l’approvisionnement des villes d’Aioun, de Djigueni et de Aoueinat Zbil.

Elle a précisé que les travaux d’extension et de renforcement du réseau d’adduction d’eau d’Atar, Chinguity, Akjoujt et Tidjikja ont été achevés, de même que la réalisation de 40 forages. Elle a annoncé que les travaux de réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau de Biret, N’Diago et Lemden ont été lancés.

La ministre a noté que le programme quinquennal 2020-2024 du département prévoit l’exécution des engagements du Président de la République en ce qui concerne l’accès à l’eau et au service d’assainissement, visant à permettre l’accès de tous les villages à l’eau potable à l’horizon 2025.

Ce programme permettra, selon elle, d’accélérer le rythme de l’accès à l’eau, d’améliorer les services et de sécuriser la production d’eau au niveau des centres qui connaissent des déficits en eau. La ministre a enfin ajouté que l’utilisation de l’énergie solaire sera davantage encouragée, car elle permettra d’alléger les charges d’exploitation et de maîtriser les coûts, l’accent devant être mis sur les grands projets de transport de l’eau, la mise en connexion des réseaux, le dessalement de l’eau de mer et le traitement des eaux de surface.