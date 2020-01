Le président de l’Union Pour la République (UPR), M. Mohamed Ould Taleb Amar a tenu, samedi à Nouakchott, une conférence de presse, la première depuis l’élection des instances dirigeantes du parti.



Il a, tout d’abord, présenté une analyse politique du parti sur la situation politique à la lumière de l’option d’ouverture et d’engagement solidaire au service d’un pays qui fait la place à tous ses fils et ne laisse aucun citoyen sur le bord de la route.



Le président de l’UPR a, ensuite, exposé les principaux résultats issus du deuxième congrès ordinaire du parti, soulignant le niveau et la diversité de la présence que le congrès a connus. Cela constitue, a-t-il dit, un tournant décisif dans la vie politique du parti, notamment à travers le grand intérêt accordé par l’opinion nationale à cet important événement. Il a, à ce titre, félicité les structures de supervision, d’organisation et de préparation qui se sont investies pour la réussite éclatant du deuxième congrès ordinaire .



M. Mohamed Ould Taleb Amar a, en outre, développé les axes essentiels de la vision du parti pour la construction d’une Mauritanie démocratique dans laquelle prévalent la justice, l’équité et l’égalité.



Il a rappelé que ce deuxième congrès a permis l’élaboration de textes organiques qui vont fonder l’action à venir du parti, notamment les statuts, le règlement intérieur et les recommandations des congressistes. Ces derniers, a-t-il fait remarquer, ont adressé une motion de soutien à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le considèrent la seule et unique référence de leur parti.



Le président de l’UPR a ajouté que le congrès a adopté le programme « Taahoudati » en tant que source d’inspiration, facteur d’impulsion couvrant les préoccupations des citoyens et réponse appropriée aux principaux défis auquel fait face le pays, notamment les changements climatiques et les menaces liées au terrorisme, à l’extrémisme et au crime organisé.



M. Mohamed Ould Taleb Amar a exprimé la fierté de l’UPR et sa reconnaissance pour la valeureuse mission dont s’acquittent avec honneur et professionnalisme nos forces armées et de sécurité, soulignant l’importance de la contribution de tous les citoyens à la préservation de la sécurité.



Le président du parti a évoqué les priorités en matière de la préservation de la sécurité et de la poursuite des réformes dans les domaines de la santé, de l’enseignement et de la solidarité sociale qui sont au cœur des engagements du Président de la République.



Il a appelé à appuyer la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion dite ‘‘TAAZOUR’’ pour qu’elle puisse venir en aide à tous ceux qui vivent dans la précarité.



De même, il a souhaité un apaisement du climat politique et une accélération des plans d’action sectoriels issus du programme du gouvernement, aux fins d’améliorer rapidement les conditions de vie des populations.



M. Mohamed Ould Taleb Amara exprimé l’engagement résolu du parti à mobiliser les soutiens politiques nécessaires à l’exécution du programme du Président de la République et à la défense de l’action du gouvernement pour que les réformes soient conduites à terme et que l’option d’ouverture soit renforcée d’autant qu’elle a permis au parti de s’élargir quantitativement et qualitativement grâce à la crédibilité du programme « Taahoudati » et l’esprit d’ouverture et de tolérance qui prévaut actuellement.



Il a souligné qu’en tant que parti principal soutien politique du programme du Président de la République, sa formation œuvrera avec les autres partis de la majorité, les initiatives et les personnes ressources et de référence, pour la consolidation d’une forte majorité au pouvoir.



Le président a affirmé que son parti qui croit profondément aux principes de démocratie voue un grand respect pour l’opposition dont le rôle est de contrôler et de proposer, assurant que l’UPR partage avec elle les préoccupations sur les grandes questions nationales même si, par ailleurs, ils ont des visions et des choix différents.



Il a tenu à préciser qu’il s’agit bien de différences avec l’opposition et non de différend avec elle.



Les vice-présidents du parti et les membres de son bureau exécutif ont assisté à cette conférence de presse.

Share this