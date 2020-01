Par RFI Publié le 05-01-2020 Modifié le 05-01-2020 à 04:07

Après son deuxième congrès tenu les 28 et 29 décembre dernier et la mise en place de ses instances dirigeantes, le parti au pouvoir ira à la rencontre des Mauritaniens de l’intérieur dans les prochaines semaines, a annoncé le nouveau président de l’UPR lors d’une conférence samedi 4 janvier.

L’Union pour la République a pris plusieurs résolutions, au terme de son deuxième congrès, pour redynamiser le parti à l’échelle nationale, locale et régionale. L’UPR entend notamment envoyer des missions dans chaque région à la faveur d’une vaste campagne de sensibilisation et de renforcement de ses structures de base.

« Nous travaillerons dès maintenant à l’organisation et à la consolidation de toutes les instances de bases de notre parti, a expliqué Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, le nouveau président du parti au pouvoir. Nous avons pris la décision d’aller à la rencontre des militants chez eux pour accroitre leur adhésion autour de la ligne politique du parti. Nous voulons les impliquer d’avantage dans la vie du parti. »

Le président du parti au pouvoir a réitéré dans sa première conférence la détermination de l’Union pour la république à œuvrer sans relâche pour la concrétisation des engagements électoraux du président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani.

Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a pointé les priorités. « Notre parti a pour objectif principal la concrétisation du programme du président de la République, qui vise essentiellement l’amélioration des conditions de vie des populations en termes de services de base, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l’alimentation, de l’eau potable. »

Le président de l’Union pour la république a, enfin, invité les personnalités et les mouvements politiques ou associatifs qui avaient soutenu Ghazouani durant la présidentielle de juin dernier à intégrer le parti au pouvoir.