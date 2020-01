Boidiel Ould Houmeid a réagi à l’annonce de la convocation par le tribunal de commerce de Nouakchott qui a inondé les réseaux sociaux, suscitant des attaques virulentes, des propos déplacés et des nombreux commentaires. Sur le mur de sa page Facebook il a écrit:

« Cette convocation par le tribunal de commerce de Nouakchott a fait couler beaucoup d encre et de salive alors que j étais au village maintenant que suis revenu il est de mon devoir d éclairer l opinion publique sur les tenants et les aboutissants de cette question.

Il s’agit d une opération de commerce avec la banque B P M au profit d’une société à responsabilité limitée dénommée Maurispan frigo,acquis par achat à un citoyen russe en 2013 la gestion est assurée depuis le premier jour par un cousin ingénieur de formation dans le domaine des pêches et sortant de la Russie.

En 2005 la société a demandé un financement pour son équipement ce que la banque a acceptée en payant toutes les commandes qui sont livrées à N D B à la société,malheureusement à cause de la concurrence déloyale la société n a pas pu honorer ses engagements d où des impayés pour la banque qui s est adressée à moi en ma qualité de garant,bien que la banque a pris toutes les garanties possibles et inimaginables,puisque la banque dispose en hypothèque du titre foncier de la société ainsi que du nantissement sur le fond de commerce ainsi que d autres titres fonciers,

Quand la banque s est adressée à moi malgré toutes ces garanties j’ai accepté un échéancier que j’ai commencé à exécuter,auparavant je leur ai présenté un acquéreur éventuel avec qui la banque a discuté pendant prêt de trois mois ils m’ont saisi par la suite qu ils n ont pu s entendre.

Donc en faisant avec eux un accord verbal que j’ai commencé à exécuter ; Alors que en dehors de Nouakchott des amis m’ont informé de cette convocation que je n’ai pas reçu jusqu’au moment où je donne ces explications.

Maintenant que nous en sommes arrivés là,il n y’a que deux solutions ou bien on trouve une solution à l amiable ou bien le contentieux par le tribunal de commerce et dans ce cas je vais constituer des avocats qui suivre le dossier au tribunal ,Maintenant que certains se demandent est-ce qu’il y’a un règlement de compte je ne peux le croire bien que cette décision a été prise à la hâte et l avocat notaire de la banque deux fonctions incompatibles était très actif lors des réunions du parti que je présidais et qu’un groupe de Nasseriste est venu posé le problème de référence à l actuel président de la république du parti upr il fut un des plus actifs je me rappelle qu’à l’une des séances il m’a posé la question sur quel critère je donne la parole aux intervenants je lui ai répondu que c’est sur des critères dont je suis le seul maître.

J espère que ces éclaircissements permettront à ceux qui sont de bonne de fois de connaître d une affaire purement privée que l avocat greffier a voulu mettre sur la place publique,en tout cas il en répondra pour divulgation du secret professionnel devant les tribunaux. «