Notre confrère DaD. vient de lire sur le mur de Sidi Mohamed Maham, (notre photo) de son compte Facebook un joli texte titré : A propos de la décennie. Le texte original étant en langue arabe et il a pris le soin de traduire certains passages pour ses amis francophones, avec lesquels il a prit l’habitude de partager le meilleur et le pire de ce qui se colporte sur la toile.

‘’Pour ce qui est de moi, qui peut escompter d’un président de parti au pouvoir, ou d’un ministre porte-parole de gouvernement à qui est dévolu la tâche de soigner l’image de son gouvernement dans les médias d’être la partie qui le critique, propage sa lessive, ou souligne les vices et défauts contenus dans son action, s’il s’en trouve. Ceci incombe à l’opposition, dont elle est la mission première. Quelles sont les proportions de réussite de chacun d’entre nous en soulignant bien entendu le niveau de perfection et de déférence, dans l’acquittement du rôle imparti ? A vous d’en juger, et à l’histoire de rendre un jour son verdict.’’

‘’En ce qui concerne les deniers publics et leur spoliation, je suis prêt à me soumettre de mon propre chef aux interrogatoires sous toutes leurs formes, et aux enquêtes et vérification les plus diverses. Mes adversaires, comme mes amis sont dans ce domaine priés d’avancer les informations en leur possession, preuves et indices à l’appui. Ils sont seuls responsables devant Dieu de ce qu’ils peuvent taire. Pour terminer, ce n’est pas le genre de la maison de trahir ou d’abandonner un ami. Je vous prie cherchez ailleurs, et n’essayez surtout pas de vous mettre à la place de quelqu’un qui ne le demande pas.’’