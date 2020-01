Monsieur le Président,

Je vous prie que vous ne vous laissiez pas tromper ni asservir par votre entourage et ceux qui veulent vous isoler aujourd’hui ! mais que vous sachiez discerner les bons conseillers et ceux qui ont vraiment l’amour pour notre nation et le peuple .

Qu’il vous donne de trouver des conseillers compétents et responsables qui ne regardent pas juste leurs propres intérêts mais qui voient l’intérêt de la nation Mauritanienne tout entière et surtout qui ont pour objectif de servir la nation ET NON SE SERVIR EUX MÉMÉS ; des hommes et des femmes qui ont pour vocation la transformation de notre nation.

Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, s’il vous plaît, choisissez d’écrire l’histoire. L’opportunité vous est donnée pour ré’ écrire l’histoire. Aidez-nous à entrer dans notre destinée. Que ces paroles vous aident et vous encouragent à réfléchir et à prendre la bonne décision. Surtout pour revenir sur le problème des populations qui aujourd’hui sont dans une détresse totale dans tous le territoire qui en ce moment ne trouvent pas de solutions pour retrouver leurs dignités et leurs vies.

Qu’ Allah vous accorde tout ce dont vous avez besoin .

Que sa grâce, sa paix et son amour soient votre partage.

Ouvrez les yeux pour que vous l’emportiez au paradis son excellence monsieur le président …

Deme Aziz‎

les Amis du président Mohamed ould Ghazouani (Facebook)