Le Directeur Général de la normalisation et de la promotion de la qualité en République islamique de Mauritanie M. Mohamed Abdoullah Othmane, a présidé le vendredi 10 janvier 2020 à Tunis, les travaux de la 12ième réunion du comité consultatif supérieur de métrologie et de certification. L’événement s’est déroulé en présence du Directeur Général de l’Agence tunisienne de métrologie M. Fathi Al-Fadhli et des représentants de Jordanie, d’Arabie saoudite, du Soudan, de la Palestine, de la Libye, du Koweït, de l’Égypte et du Yémen.

Étaient également présents à cette session les représentants du directeur général de l’Organisation Arabe pour le Développement Industriel et des Mines, M. Imad Al-Hilli et du réseau maghrébin de météorologie.

Le comité consultatif supérieur est considéré comme étant le plus haut cadre technique pour la prise des décisions et des recommandations adoptées, autrement dit des réunions des ministres de l’industrie et de l’Économie des pays arabes.

La réunion en question a été marquée par la présentation des États membres d’exposés sur les développements réalisés au niveau de chaque pays en plus de l’adoption des travaux du Programme arabe de métrologie scientifique, industrielle et juridique.

Plusieurs recommandations ont été émises à la fin des travaux de cette réunion dont la plus importante est la création d’une organisation régionale arabe de métrologie chargée de développer et de soutenir la métrologie dans les États arabes et à la relier au système international de métrologie.