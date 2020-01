Il faut faire progresser la conscientisation de notre société que le tourisme est vecteur de développement !

Il faut qu’on fasse de la Mauritanie un pays et une destination du tourisme en Mauritanie qu’ont peux valoriser dans notre pays ! Comme l’ont fait les pays voisins !

Pour ceux qui veulent investir dans le tourisme ?

Je leur dis qu’il y a tout simplement de grandes opportunités d’investissement dans nos régions et dans les villes anciennes,aussi notamment par la promotion d’un tourisme culturel sélectif dans les sites eux-mêmes et d’un tourisme de découverte et d’aventures pour le grand public et faire de notre pays une destination programmer avec les tours opérateurs dans l’arrière pays.

Les retombées d’une activité bien orientées et bien encadrée seraient très bénéfiques pour les promoteurs et pour le patrimoine des villes anciennes…. Il faut le transmettre aux responsables des ministères concernés par le tourisme ne négligé pas ces opportunités !

SVP

Abdoul Aziz Deme

