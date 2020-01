Il est certains rêves qui se réalisent pour peu d’y croire et de les partager avec les rêveurs de ce monde.

Je commencerai par le plus récent de ces rêves qui aura pris des allures quasi prémonitoires de cauchemar avec la mort tragique de cinq enfants dans l’incendie de leur abri de fortune sous le regard atterré et impuissant de leur mère.En effet, depuis quelque temps déjà, je me suis surpris à rêver de grands projets immobiliers à même d’assurer aux citoyens des habitations sûres, décentes, économiques et de faciliter l’accession des couches moyennes ou défavorisées à la propriété ou à un loyer modéré.Celà porte un nom:logements sociaux ou HLM(Habitations à loyer modéré).Ce rêve ne serait pas si insensé que celà pour plusieurs raisons d’ordre social, économique et urbanistique.

Les raisons sociales peuvent sommairement se justifier par l’accessibilité des couches précitées à la propriété ou à un loyer à leur portée, les avantages pour la cohésion sociale découlant de la mixité et de la diversité des habitants sont de nature à atténuer la ghettoïsation voire la tendance à la communautarisation des quartiers.

La rationalité urbanistique des HLM ou logements sociaux :constructions architecturales modernes agrémentant le paysage urbain, raccourcissement des distances donc meilleure fluidité du trafic interurbain soit moins de pollution automobile,limitation de l’extensibilité incontrôlée des villes notamment la capitale et certaines, capitales régionales, proximité des services de base sanitaires, scolaires, de secours, commerciaux administratifs, de services et de loisirs…etc.

Les avantages économiques d’une telle orientation urbanistique tiennent dans la fameuse et ramassée formule « Quand le bâtiment va, tout va ».Les nombreux et divers effets d’entraînement induits se feront positivement sentir sur l’emploi, le chômage,les salaires, la consommation, le commerce, les métiers en somme un effet boule de neige sur l’ensemble de l’économie nationale employeurs , employés , usagés,divers prestataires et sous-traitants confondus.

Je le concéderais volontiers, ce rêve et certains autres à suivre tiendraient des rêvasseries n’eûent été les immenses ressources naturelles dont la nature a si généreusement doté le pays pour le plus grand bien de son peuple servi cette fois par une meilleure et surtout bonne gouvernance.La gouvernance ce noeud gordien de tous les problèmes et des solutions.

*Je me serai aussi surpris à rêver d’une Nation soudée ayant radicalement tourné le dos aux injustices, inégalités, à toutes formes d’exploitation et de discrimination sociales, soucieuse aussi du sort des défavorisés et des laissés pour compte .

*Je me serai aussi surpris à rêver d’un pays respectueux des Droits de l’Homme et des libertés publiques du citoyen.

*Je me serai surpris à rêver d’une démocratie pluraliste inclusive où les orientations politiques ne sont plus une marque au fer rouge et un bannissement perpétuel des activités publiques et privées nationales.

*Je me serai surpris à rêver d’un pays dirigé par des hommes mus sincèrement par l’ardente volonté de servir et non de se servir et choisis selon des critères objectifs nonobstant leurs opinions politiques, appartenance ethnique, régionale ou tribale.Un pays appliquant et respectant le principe de la récompense et de la sanction.

*Je me serai permis de rêver d’un pays doté de nombreuses et diverses infrastructures de base où tout le monde mange à sa faim, se soigne, va à l’école, à l’université ,a droit à une formation professionnelle, cultive son champ ou élève ses troupeaux.

*Je me suis permis de rêver d’un pays fier de son identité nationale et ouvert à l’Humanité globalisée.

*****…etc

Khalil Balla Gaye, Ancien Diplomate