Le dernier mouvement opéré par le nouveau DG de la SNIM valorise un frère et ami et donne un bon signe de la nouvelle stratégie des autorités dans le choix des capacités et expertises.

Notre ami Yacoub Salem Vall a été nommé hier sur un nouveau poste à la SNIM à Zouerate. Il occupait un poste d’ingénieur Senior chargé de la productivité. Le nouveau poste est celui du chef département Énergie Électrique chargé de toute la production d’énergie de la Snim aussi bien à Zouerate (centrales thermiques et centrale solaire) qu’à Nouadibou (centrale thermique et centrale éolienne)

Yacoub est bien équipé de compétences pour aider à relever la vache à lait de notre économie (qui servait jusqu’à la à remplir les poches personnelles).

Il est sortant d’un vrai enseignement technique, collège et lycée technique (BAC Génie Électrique ) et avait rejoint la SNIM en 1987 après ses études pour monter les échelons jusqu’au grade de C3 en 2017. On se rappelle de son licenciement abusif par l’ancien ADG Abdi Vall, sous ordre du président Aziz, pour le sanctionner pour avoir refusé et combattu son putch de 2008 (licenciement abusif politique et sans droits après plus de 22 ans de bons et loyaux services rendus à la Snim ). Après les rapprochements politiques en 2012 entre le pouvoir et l’APP , une solution minimale pour le rétablir dans ses droits a été trouvé et il a pu reprendre à la Snim en 2014 à la fin de son mandat électif .

Il a fait un excellent travail comme maire de Zouerat et de coordinateur de APP pour le Tiris Zemmour. Il était l’un des rares hommes de confiance du président de l’APP jusqu’au Clash de 2018 à la suite des élections législatives et municipales. Malgré le différent qui le poussa à quitter APP il est resté respectueux du BOSS des Boss, le président Messaoud Boulkheir.

Je lui souhaite bonne réussite et avenenr glorieux. –

Yerro N’diaye