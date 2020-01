La 3ème édition du festival des développeurs de Google, qui vise un échange d’expériences entre les jeunes à travers la mise en en œuvre des applications qui touchent les citoyens, a été clôturée dimanche à Nouakchott.

Dans le mot qu’il a prononcé à cette occasion, l’ingénieur Mohamed El Hafed Ould Cheikh, membre fondateur du groupe a indiqué que l’organisation annuelle de ce festival permet un échange d’expériences entre les développeurs et les amateurismes qui ont une expertise technologique.

Il a ajouté qu’à travers cette édition les développeurs ont essayé de trouver des solutions programmatiques et techniques aux problèmes des citoyens et aux secteurs les plus importants qui affectent la vie des citoyens tels que la santé, l’éducation et la sécurité routière.

La cérémonie a été marquée par la distribution de prix dont le premier a été attribué à M. Mohamed Lemine Ould Maouloud pour son application sur les accidents en Mauritanie tandis que le second est revenu à M. Ethmane Mahfoudh Noune sur l’achat de médicaments de la pharmacie la plus proche.

L’édition a été organisée par le groupe de jeunes développeurs de Google avec la collaboration de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien et les sociétés alis et E. BOARD.