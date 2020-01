La Directrice Générale de la Banque Générale de Mauritanie pour l’Investissement et le Commerce, Leila Bouamatou, a déclaré que la banque avait subi des mesures arbitraires et que la situation avait été contrôlée, considérant qu’avant la crise de 2012, elle avait obtenu 30% des parts de marché. dans le secteur de la pêche à Nouadhibou.

La Directrice, qui s’exprimait en marge de l’inauguration d’un nouveau siège social pour la banque, a ajouté que ce boom a été gravement affecté par ldiverses mesures injustes que la banque a été partialement exposées, et elle a souligné que la fidélité des clients et le dévouement des employés constituaient un bouclier, un arsenal de défense face à toutes les misérables tentatives de déstabiliser la banque.

« Nous avons surmonté l’arbitraire et avons pu continuer la marche de l’avant » , a-t-elle conclu.

Rappelons que le siège de la Banque Générale de Mauritanie pour l’Investissement et le Commerce a été inauguré par le conseiller du wali de Dakhlet-Nouadhibou chargé des affaires administratives et juridiques, M. El Yezid Ould Moulay Rachid.

Intervenant au cours de la cérémonie, le président du conseil d’administration de la banque, M. Kane Ethmane a évoqué l’action qu’elle mènera pour accompagner avec sérieux et objectivité les nouveaux changements intervenus dans le pays.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du vice-président du conseil régional de Dakhlet-Nouadhibou et du maire de la ville.