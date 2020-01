12 janvier 2020

Paix et sécurité

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est préoccupé par l’augmentation des tensions au Sahara occidental alors que le rallye-raid Africa Eco Race s’apprête à traverser Guerguerat, a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée samedi soir.

« Le Secrétaire général appelle tous les acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à désamorcer les tensions », a ajouté ce porte-parole, Stéphane Dujarric. « Il est important de permettre la poursuite du trafic civil et commercial régulier et de s’abstenir de toute action susceptible de modifier le statu quo de la bande tampon ».

« Le Secrétaire général réitère l’engagement des Nations Unies d’aider les parties à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental conformément aux résolutions du Conseil de sécurité », a encore dit son porte-parole.

L’Africa Eco Race est un rallye-raid international créé en 2009 après le déplacement du Rallye Dakar en Amérique du Sud. Le rallye se concentre sur les questions de sécurité et le développement durable, en plus de l’aspect sportif.

Les participants à l’édition 2020 du rallye, qui dure jusqu’au 19 janvier et traverse le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie et le Sénégal, se trouvaient dimanche à Dakhla, au Sahara occidental, pour une journée de repos. L’étape de lundi 13 janvier doit les conduire de Dakhla à Chami (Mauritanie), en passant par Guerguerat.

Le Sahara occidental a été administré par l’Espagne jusqu’en 1976. Suite à la fin de l’administration coloniale espagnole, des combats ont éclaté entre le Maroc et le Front Polisario. Un cessez-le-feu a été signé en septembre 1991 et la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a été déployée.

