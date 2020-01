J’ai lu un article de Mr kane paru sur Cridem le 10 janv 2020 intitulé « Quand l’opposition anti-système défie le régime de Ghazouani’’ Article élogieux par endroits mais qui appelle certaines mises au point, pour cause de malentendu, sur certains autres : Il est écrit « Les leaders de l’Ajd/mr et des Fpc ont toujours mis en cause le maintien et le renforcement de la langue arabe à l’origine du mal de la cohabitation ’’. ‘’La faiblesse de leurs leaders réside dans le fait qu’ils sont isolés après leur sortie d’une coalition presidentielle qui a fait ses preuves’’.

Je n’ai jamais remis en cause le maintien de la langue arabe …ce que je dénonce , à nos jours, c’est l’instrumentalisation de cette langue à des fins de domination et d’assimilation des uns par les autres, pensées et conçues par des politiques. Renforcer l’arabe oui , mais pas en l’éclatant en matières multiples affectées de coefficient élevés , injustifiés, pour juste faire échouer les écoliers négro-africains

à l’école et dans les concours…!

Enseigner l’arabe oui, mais le faire sans cette volonté de pénaliser les non arabes , sans calcul partisan, mais enseigner aussi les langues nationales sooninke wolof et pulaar dans un souci d’équité et de justice ! _ Nous ne sommes pas isolés , par notre démarcation de la CVE dévoyée pour des agendas cachés que nous réfusons de cautionner… Ce n’est pas nous qui sommes sortis de cette CVE , mais les autres qui en ont trahi l’esprit et la lettre d’origine…Nous ne nous sentons donc nullement isolés , et nous nous sentons comme gardiens de la légitime CVE

Source : Kaaw Elimane Bilbassi Touré (Facebook)