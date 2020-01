Le chevronné ministre de la santé Dr Nedhirou Ould Hamed poursuit son « train » irréversible d’innovation, de modernisation et de performance, permettant à la lumière de la récente mesure prise et relative au recentrage de dizaines de services de santé, disséminés à travers la capitale Nouakchott, de réaliser des économies de dizaines de millions ouguiyas par an.

En effet, Dr Nedhirou qui a prouvé également ses talents de grand économiste de la santé, a décidé d’héberger les dits départements et directions dans l’immeuble situé dans le centre-ville, tout près de son cabinet, servant par le passé de siège central de Mauritel.

Ce qui lui permettra d’avoir ses directions à l’œil et de s’assurer de leur dévouement aux missions pour lesquelles, ils sont investis.

Ce recentrage a permis, selon des premières estimations des économies de 20 millions MRO par mois, soit un gain de 240 millions MRO par an.

Ce n’est semble-t-il que le début, puisque le ministre qui a habitué les Mauritaniens à l’efficacité conjuguée à la détermination, réserve d’autres surprises qui feront de notre secteur de la santé un joyau qui n’a rien à envier à ses pairs du monde développé.

Ce recentrage a par ailleurs un autre avantage, celui de servir d’exemple pour les très nombreux autres ministères et établissements qui se trouvent dans la même situation éparse de se réorganiser et de réaliser des économies utiles pour optimiser leurs services et renflouer les caisses de l’État de l’argent perdu tout en l’assurant de directions difficiles à contrôler en raison de leur éparpillement.

Ahmed Ould Bettar