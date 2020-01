Le ministre de la Santé, le Dr Mohamed Nadhirou Ould Hamed, a effectué mercredi une visite au Centre national des opérations sanitaires d’urgence et du Centre national de télémédecine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de visites organisées par le ministre dans les institutions et centres relevant de son département. Elle vise redynamiser le rôle qui est confié au centre en matière de réponse aux urgences de santé publique. Au cours de la visite, le ministre a fait le tour des locaux dudit centre avant de se rendre au Centre national de télémédecine.

Le directeur du centre national des opérations d’urgence en santé publique, le Dr Al-Khalil Ould Ishak, a fait une présentation sur l’importance des centres d’urgence dans le domaine de la réduction des épidémies, en mettant en évidence les domaines d’intervention du centre en rapport avec les épidémies et les urgences de santé publique.

Dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), le directeur du centre a indiqué que l’achèvement d’une carte des risques qui pourraient constituer des urgences en santé publique est l’une des missions les plus importantes du centre. A cela s’ajoute les plans de préparation des réponses à ces urgences et épidémies de santé publique pour lesquels le centre s’évertue à organiser des exercices pour tester le degré d’opérationnalité et de coordination de la riposte des secteurs concernés.

Le ministre était accompagné, dans cette visite par son conseiller à la communication et par le directeur des ressources et de la santé au ministère.